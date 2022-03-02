В 2022 году регионами Казахстана планируется запустить 90 проектов

В 2022 году регионами планируется запустить 90 проектов на общую сумму 1,4 трлн тенге. На данных предприятиях будет создано 10,8 тыс. новых постоянных рабочих мест, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Проекты планируется реализовать в таких сферах как:

пищевая промышленность – 20 проектов;

стройиндустрия – 13 проектов;

химическая промышленность – 7 проектов;

металлургия – 11 проектов;

нефтепереработка – 5 проектов;

фармацевтика – 5 проектов;

машиностроение – 15 проектов;

легкая промышленность – 7 проектов;

деревообработка – 4 проекта;

другие отрасли – 3 проекта.

Наибольшее количество проектов будут реализованы в таких регионах как Акмолинская область, Костанайская область, Жамбылская область, а также в городах Шымкент и Нур-Султан.

Ключевые проекты:



1. ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» газохимический комплекс в Атырауской области. Интегрированный газохимический комплекс будет перерабатывать 629 тыс. тонн пропана и производить 500 тыс. тонн полипропилена в год.

2. ТОО «KazAlPack» завод по производству алюминиевых банок в Шымкенте. Проект реализуется в рамках программы «Экономика простых вещей», основная цель которой – насытить внутренний рынок товарами местного производства. В рамках проекта планируется производить алюминиевые банки глубокой вытяжки с легко вскрывающимися крышками различного объема, предназначенные для розлива напитков. Максимальная производственная мощность — 500 миллионов банок в год.

3. ТОО «KamaTyresKZ» завод по производству шин. Саранский завод по производству автомобильных шин будет производить легковые, легкогрузовые и грузовые шины, и работать с мощностью в 3,5 млн шин в год. Завод в Казахстане будет оснащен современным, высококлассным оборудованием, с помощью которого планируется выпускать высокомаржинальные шины. Ассортимент товара определится с учётом региональных потребностей.

4. ТОО «Standard Petroleum & Co» строительство нефтеперерабатывающего завода в Туркестанской области. Мощность завода составит 1 млн тонн продукции в год.

5. ТОО «Altyn Shyghys» строительство маслоэкстракционного завода в Восточно-Казахстанской области. Комбинат по переработке мультикультур мощностью до 300 тыс. тонн в год является одним из масштабных инвестиционных проектов региона. Стоимость данного проекта состовляет 28 млрд тенге.