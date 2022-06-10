Казахстан будет востребован как один из альтернативных поставщиков энергоресурсов в ЕС - посол (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Казахстан будет востребован среди стран ЕС как один из альтернативных поставщиков нефти и газа.

Об этом в интервью Trend сказал посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас.

Янкаускас отметил, что Европейская комиссия недавно представила REPowerEU - план по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года.

Существует двойная необходимость преобразовать энергетическую систему Европы: покончить с зависимостью ЕС от российских поставок топлива и справиться с климатическим кризисом. План REPowerEU может решить эти вопросы за счет энергосбережения, диверсификации поставок и ускоренного внедрения возобновляемых источников энергии для замены использования ископаемого топлива в домах, промышленности и производстве электроэнергии, пояснил он.

«Мы рассчитываем, что Казахстан продолжит тесное сотрудничество в области диверсификации энергопоставок, устойчивой добычи полезных ископаемых, развития возобновляемой энергетики и «зеленой» водородной экономики, а также улучшения взаимосвязи, в том числе через Средний коридор, к взаимной выгоде Казахстана и ЕС», — сказал посол.

Он также отметил, что ЕС заинтересован в диверсификации энергоснабжения, постепенном отказе от угля и разработке новых устойчивых источников энергоснабжения, таких как "зеленый" водород.

«Казахстан является частью этих глобальных усилий. Страна уже является крупным поставщиком энергоресурсов в ЕС и вносит свой вклад в диверсификацию источников поставок на рынки ЕС. Более 70 процентов экспорта нефти идет в ЕС (покрывая 6 процентов спроса). Казахстан также является важным поставщиком топлива для некоторых азотных заводов Европы», — сказал Янкаускас.

Он добавил, что пока российские нефть и газ будут постепенно выводиться с рынка ЕС, будет больше спроса на альтернативных поставщиков, и Казахстан определенно входит в их число.

«Хотя углеводороды могут играть важную переходную роль в энергетическом балансе, реальное будущее принадлежит возобновляемым источникам энергии, где Казахстан также может многое предложить. Некоторые проекты по использованию энергии ветра и Солнца уже реализуются ведущими европейскими производителями. Мы также заинтересованы в сотрудничестве по «зеленому» водороду», — сказал посол.

Янкаускас также отметил, что существуют значительные возможности для расширения сотрудничества Казахстана и ЕС в сферах сельского и лесного хозяйства.

По его словам, Казахстан уже играет ключевую роль в региональных и мировых поставках пшеницы.

«Производительность и устойчивость можно повысить в сотрудничестве с ЕС в области цифровизации, современных технологий и эффективного землепользования, сделав сектор более безопасным, устойчивым, развивая органическое сельское хозяйство, улучшая управление водными ресурсами. Усовершенствованная фитосанитарная система может способствовать расширению ассортимента сельскохозяйственной продукции, которую Казахстан может экспортировать. Также есть большой интерес к сотрудничеству в области лесоразведения, управления лесами и лесной промышленности», — сказал Янкаускас.

Он отметил, что европейские компании активно поставляют в Казахстан племенных сельхозживотных и качественные семена, экспортируют сельхозтехнику.

«Мы надеемся, что объявленные правительством Казахстана реформы и новый импульс к улучшению инвестиционного климата и обеспечению прозрачных условий ведения бизнеса побудят больше европейских компаний инвестировать в Казахстан и торговать с ним. ЕС уже является основным торговым партнером Казахстана, на долю которого приходятся 40 процентов его внешней торговли, а также основным иностранным инвестором в стране. ЕС последовательно делился с Казахстаном своим передовым опытом и стандартами и будет продолжать это делать», — сказал Янкаускас.

Говоря о направлениях экономического сотрудничества, которые будут на повестке дня отношений Казахстана и ЕС в ближайшем будущем, посол сказал, что в целом это все направления.

"Это действительно так, потому что новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Казахстаном, действующее с 2020 года, охватывает все 29 сфер экономики и сотрудничества. Мы уже начали совместную работу по полной реализации этого важного соглашения", - сказал он.

По словам посла, на данный момент, в условиях экономических и финансовых санкций против России, важным для всех является укрепление и развитие альтернативных путей сообщения между Казахстаном и ЕС, а также ЕС и Центральной Азией, Европой и Азией в целом.

Это касается не только транспорта, инфраструктуры и обработки грузов, но и цифровых технологий, электронной коммерции и, самое главное, отношений между людьми, добавил он.

«В ближайшие годы и десятилетия ЕС сосредоточится на переходе к «зеленой» экономике всех наших стран. Это открывает огромные новые возможности для сотрудничества с Казахстаном. Нам нужны партнеры в нашем стремлении остановить изменение климата, а Казахстан только выиграет от привлечения западных технологий энергоэффективности, модернизированных сетей и новых мощностей по производству и хранению электроэнергии», — сказал Янкаускас.

Казахстан, конечно, богатая страна, но хорошо спланированные инвестиции в производство продукции с добавленной стоимостью помогут более устойчивому экономическому развитию, сказал посол.

«Мы настоятельно рекомендуем правительству проводить структурные реформы, повышать конкурентоспособность и сокращать влияние государства на экономику. Решающее значение в этом отношении имеет развитие МСБ как основы экономики, обеспечение того, чтобы конкурентоспособная и прозрачная банковская система могла предоставлять доступные кредиты, а также это вовлечение большего числа женщин в бизнес. ЕС, его государства-члены и европейские банки развития проявляют все большую активность в этой области. Мы также поддерживаем несколько проектов, которые способствуют торговле и более тесному сотрудничеству в регионе Центральной Азии и с ЕС», — сказал Янкаускас.