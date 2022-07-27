Национальная газовая компания Казахстана нацелена на выход на IPO

БАКУ /Trend/ - Национальная газовая компания Казахстана - QazaqGaz ведет работу по выходу на IPO, передает Trend со ссылкой на утвержденный Комплексный план развития газовой отрасли Казахстана на 2022-2026 годы.

Так, в своей деятельности QazaqGaz будет неизменно придерживаться высоких принципов ESG и стандартов корпоративного управления. Для соблюдения этих принципов компания намерена применять передовой международный опыт по ведению бизнеса, защите окружающей среды, обеспечению безопасных условий труда и развитию человеческого капитала.

Сообщается, что в рамках комплексного плана реализация новых проектов по транспортировке газа будет осуществляться при условии окупаемости самих проектов и наличии синергетического эффекта для деятельности компании.

В газохимии и глубокой переработке национальный оператор нацелен на предоставление газа для наиболее рентабельных проектов газохимии по рыночной цене. Приоритетными целями являются развитие новой энергетики и проектов газохимии (производство метанола, карбамида, аммиака, гранулированной серы, голубого водорода, удобрений).