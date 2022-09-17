Президент Казахстана подписал указ о переименовании города Нур-Султана

Президентом Казахстана подписан указ «О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан», сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования».