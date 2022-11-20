Избирательные участки завершили работу в 15 регионах Казахстана

Завершено голосование на избирательных участках в 15 регионах страны, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В настоящее время продолжается голосование в 5 регионах, а именно в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

В этих регионах голосование заканчивается в 20:00 часов по местному времени и в 21:00 часов по времени Астаны.

Кроме того, продолжают свою работу 57 избирательных участков за рубежом.

Еще один участок в Сан-Франциско начнет работу в 21:00 по времени Астаны.

Напомним, в Казахстане с 07.00 часов утра стартовала процедура голосования на выборах Президента страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране.