Exit-poll: Токаев набрал 82,45% голосов на президентских выборах в Казахстане

Международный институт "Открытое общество" озвучил результаты exit poll по президентским выборам в Казахстане в прямом эфире телемарафона. Согласно их данным, на президентских выборах больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на "Zakon.kz".

Так, Касым-Жомарт Токаев набрал – 82,45% голосов.

Кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден – 2,54% голосов.

Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев – 2,17% голосов.

Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев – 3,33% голосов.

Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен – 2,23% голосов.

Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары — дәстүрге жол" Салтанат Турсынбекова – 2,08% голосов.

Графу "Против всех" выбрали – 5,2% избирателей.

20 ноября в Казахстане состоялись президентские выборы.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что на 22:00 явка избирателей составила 69,43%.