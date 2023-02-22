Казахстанский Самрук-Энерго будет применять новую технологию в добыче угля

БАКУ /Trend/ - АО "Самрук-Энерго", крупнейший казахстанский энергетический холдинг, будет применять новую технологию для добычи угля.

Как сообщил Trend источник в компании, угледобывающая компания в структуре холдинга, ТОО "Богатырь Комир", в январе-декабре 2022 года добыла 42,4 миллиона тонн каменного угля.

"Реализованный объем угля в 2022 году составил 42,4 миллиона тонн, из них на внутренний рынок Казахстана было поставлено 32,3 миллиона тонн, на экспорт (в Россию) – 10,08 миллиона тонн", - отметил источник.

В компании подчеркнули, что в текущем году холдингом планируется увеличить добычу угля, и с этой целью "Самрук-Энерго" планирует ввести в эксплуатацию циклично поточную технологию добычи угля. Проект позволит увеличить мощность производства компании "Богатырь Комир" с 42 миллионов до 50 миллионов тонн в год.

Также отмечается, что, в целом, "Самрук-Энерго" увеличил выработку электроэнергии в 2022 году.

По итогам прошлого года энергопроизводящими организациями холдинга было выработано 35,88 миллиона киловатт-часов электроэнерегии, что на 0,8 процента превышает показатели аналогичного периода 2021 года.

При этом, доля холдинга на рынке электрической энергии Казахстана остается лидирующей и составляет 31,7 процента.