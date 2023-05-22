ЕС и Казахстан налаживают партнерство в области водородной энергетики

БАКУ /Trend/ - Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов утвердили Дорожную карту в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного 7 ноября 2022 года, сообщает в субботу Trend.

Данный меморандум направлен на обеспечение развития надежных и устойчивых поставок сырья и переработанных материалов. Кроме того, он направлен на содействие развитию цепочек создания стоимости возобновляемого водорода и аккумуляторных батарей с целью содействия экологичной и цифровой трансформации экономик обоих регионов.

Подписав эту Дорожную карту, ЕС и Казахстан определили конкретные области сотрудничества в рамках упомянутого меморандума. Дорожная карта была согласована и одобрена на период 2023-2024 годов.

Этот документ направлен на решение важных проблем, таких как модернизация и декарбонизация горнодобывающей промышленности Казахстана. Он также способствует обмену технологиями и развитию возобновляемых источников энергии в обоих регионах, что является очень важным для борьбы с климатическим кризисом. Документ также предусматривает более тесное сотрудничество в области геологических исследований и инноваций.