Казахстан предлагает провести юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане

БАКУ /Trend/ - Казахстан предлагает провести следующее, юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в 2024 году в Астане.

Как передает Trend в четверг, об этом сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

"В следующем году нашему Объединению исполняется десять лет. Мы соберемся на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза", - сказал он.

Токаев предложил поручить комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить доклад о первом этапе евразийской интеграции, представив основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию.