Казахстан обсуждает совместные инвестиции в добычу газа с SOCAR - глава QazaqQaz (Эксклюзив)

АСТАНА /Trend/ - Казахстан обсуждает совместные инвестиции в добычу газа с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Об этом Trend сказал глава национальной компании Казахстана QazaqQaz Санжар Жаркешов в кулуарах Астанинского международного форума (AIF 2023).

"Мы уже провели ряд встреч и переговоров с азербайджанской стороной в газовой отрасли, особенно по поводу инвестирования в разведку и добычу газа, а также о строительстве новых LNG-заводов", - сказал он.

Жаркешов отметил, что площадка Астанинского международного форума также даст возможность углубить отношения между Азербайджаном и Казахстаном во многих отраслях.

"Азербайджанская сторона уже выразила интерес к конкретным проектам газовой отрасли Казахстана, и мы будем продолжать прорабатывать возможности совместного сотрудничества. Площадка, на которой мы сегодня находимся, как раз создана для таких серьезных переговоров", - добавил председатель правления компании.