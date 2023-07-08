Казахстанские железные дороги проводят масштабный ремонт ж/д

БАКУ /Trend/ - Казахстанские железные дороги ("Казахстан темир жолы" - КТЖ) в настоящее время проводят самый масштабный ремонт железнодорожных путей за последние годы, сообщает Trend.

Согласно информации, в марте-июне 2023 года был проведен ремонт на 591 км пути сети КТЖ. Запланированный объем работ выполняется в соответствии с графиком. В этом году КТЖ планирует провести ремонт более 1 100 км путей, что является самым большим объемом за последние годы.

Капитальный ремонт уже произведен на 289,5 км пути. Были заменены рельсовые опоры на протяжении 53 км пути, а также 114 000 дефектных шпал и 456 000 элементов крепления рельсов. Современными щебнеочистительными машинами типа РМ была проведена тщательная очистка балластной призмы 162 км пути, а также уложено 160 тыс. м3 щебня

Кроме того, были выполнены выправочно-подбивочно-рихтовочные работы на 2 000 км пути, а также на 555 стрелочных переводах. Кроме того, было установлено 286 новых комплектов стрелочных переводов. Более 900 км рельсов были профилированы с использованием высокопроизводительных рельсошлифовальных поездов "ATLAS".

Работы по ремонту путей направлены на то, чтобы увеличить скорость движения поездов до максимальной на отремонтированных участках, обеспечить надежность всех технических систем, включая автоматизацию и связь, и повысить безопасность движения поездов. Кроме того, инфраструктура будет надлежащим образом подготовлена для транспортировки товаров первой необходимости, таких как зерно и уголь, в осенний и зимний сезоны.