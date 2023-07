Премьер-министр Казахстана провел переговоры с главами китайских компаний

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с представителями китайских компаний - председателем Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co. Ми Ын Хуа и главой Shanxi Meijin Energy Co. Яо Цзинь Лун, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана, передает Trend.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества между Казахстаном и китайским холдингом, который работает в различных секторах, важных для экономики Казахстана. Правительство Казахстана выразило готовность поддержать инвестиционные инициативы Xinjiang Hualing Group.

В рамках визита китайской делегации был подписан меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.