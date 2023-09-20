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Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы для Казахстана - Токаев

Казахстан Материалы 20 сентября 2023 11:54 (UTC +04:00)
Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы для Казахстана - Токаев

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы, которыми казахстанский народ будет руководствоваться и сейчас, и в будущем.

Как передает в среду Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Токаев отметил, что Казахстан – миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем.

"Мы будем продолжать сотрудничество с нашими основными союзниками по всем стратегическим вопросам", - добавил он.

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