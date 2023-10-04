Казахстан планирует начать в конце октября транзит российского газа в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Казахстан планируют начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября.
Как передает в среду Trend, об этом сказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе евразийского форума KAZENERGY.
"В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана. Они связаны со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита", - сказал он.
Как отметил министр, в соответствии с графиком работы должны быть завершены до конца октября.
Говоря об объемах газа, которые будут поставлены в Узбекистан, министр отметил, что они согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны.
"Как только мы получим заявку, мы сообщим конкретный объем транзита", - добавил он.
Напомним, что ранее Казахстан заявлял о том, что идут обсуждения касательно транзита российского газа в Узбекистан в объеме до 10 милилардов кубометров в год.