Казахстан планирует начать в конце октября транзит российского газа в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Казахстан планируют начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе евразийского форума KAZENERGY.

"В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана. Они связаны со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита", - сказал он.

Как отметил министр, в соответствии с графиком работы должны быть завершены до конца октября.

Говоря об объемах газа, которые будут поставлены в Узбекистан, министр отметил, что они согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны.

"Как только мы получим заявку, мы сообщим конкретный объем транзита", - добавил он.

Напомним, что ранее Казахстан заявлял о том, что идут обсуждения касательно транзита российского газа в Узбекистан в объеме до 10 милилардов кубометров в год.