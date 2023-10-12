Казахстан планирует досрочно завершить полномасштабное внедрение 5G в стране

БАКУ /Trend/ - Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на форуме Digital Bridge.

"Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно – до конца 2025 года. Разумеется, сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг", - подчеркнул он.

По его словам, важно обеспечить доступом к интернету жителей самых отдаленных районов, задействовав возможности низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели.

"Правительству следует всесторонне проработать данный вопрос. При необходимости внести изменения в законодательство", - добавил Токаев.

Отметим, что 5G (от англ. fifth generation - "пятое поколение") - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.