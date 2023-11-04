В Казахстане официально дали разрешение на транзитные перевозки пшеницы

БАКУ /Trend/ - С 3 ноября 2023 года официально разрешены транзитные перевозки пшеницы через Казахстан, как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны, передает Trend.

Согласно информации минсельхоза, 25 сентября 2023 года был введен запрет на импорт пшеницы на железнодорожном транспорте из третьих стран и стран Евразийского экономического союза на территорию Казахстана, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом к лицензированным элеваторам, предприятиям по переработке зерна и птицеводческим предприятиям.

Эти ограничения не распространялись на транзитные железнодорожные перевозки пшеницы через Казахстан.

Для избежания двусмысленного толкования введенного запрета на ввоз пшеницы, приказом министерства от 30 октября 2023 года № 372 внесены изменения в приказ от 25 сентября 2023 года № 337, которые исключают запрет на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана.