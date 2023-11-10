Казахстан увеличит экспорт нефти в Китай

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов увеличить экспорт нефти в Китай. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Trend.

Сейчас Казахстан экспортирует чуть более 1 млн тонн нефти в Китай. При этом у страны есть дополнительные возможности для экспорта.

"Мы говорим о наличии свободных емкостей в трубе и о реализации двух проектов совместно с нашими китайскими партнерами по расширению участков магистрального нефтепровода "Кенкияк – Атырау" и "Кенкияк – Кумколь", которые позволят направлять нефть из западных регионов. Мы гарантируем, что сможем обеспечить поставку до 10 млн тонн казахстанской нефти в Китай", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Министр добавил, что стороны уже достигли договоренности по проектным решениям.