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Казахстан увеличит экспорт нефти в Китай

Казахстан Материалы 10 ноября 2023 06:08 (UTC +04:00)
Казахстан увеличит экспорт нефти в Китай

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан готов увеличить экспорт нефти в Китай. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Trend.

Сейчас Казахстан экспортирует чуть более 1 млн тонн нефти в Китай. При этом у страны есть дополнительные возможности для экспорта.

"Мы говорим о наличии свободных емкостей в трубе и о реализации двух проектов совместно с нашими китайскими партнерами по расширению участков магистрального нефтепровода "Кенкияк – Атырау" и "Кенкияк – Кумколь", которые позволят направлять нефть из западных регионов. Мы гарантируем, что сможем обеспечить поставку до 10 млн тонн казахстанской нефти в Китай", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Министр добавил, что стороны уже достигли договоренности по проектным решениям.

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