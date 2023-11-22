Mastercard планирует внедрять в Казахстане и регионе самые последние инновации - Рафал Трэпка (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Mastercard планирует внедрить в Казахстане и регионе самые последние инновации.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор Mastercard в Центральной Азии Рафал Трэпка.

Мультинаправленность и диверсификация как стратегия Mastercard

"Mastercard – это успешный финтех с более чем 50-летней историей, который работает в 210 странах мира. С помощью уникальных технологий и инноваций мы формируем настоящее и определяем будущее и в финансах, и в других сферах жизни и бизнеса по всему миру, в том числе и в Казахстане.

Если начать с самого общего, верхнего уровня, то базовый элемент нашей глобальной стратегии сегодня – это мультинаправленность, и ее суть заключается в том, чтобы предоставлять выбор держателям карт и нашим клиентам из бизнес-структур", - сказал он.

По его словам, сейчас фокус развития заключается в предложении клиенту свободы выбора в сфере платежей. "Мы хотим дать нашим партнерам, будь то банки или ритейлеры, возможность пользоваться всем тем, к чему они уже привыкли, а еще помогать создавать уникальный платежный опыт для клиентов. К примеру, у клиента на счету могут быть разные валюты и криптоактивы. А мы предложим ему мгновенные, бесшовные и безопасные конвертацию и платеж в любой точке мира", - сказал Трэпка.

Как отметил региональный гендиректор, второй элемент стратегии Mastercard– это диверсификация.

"Диверсификация, во-первых, связана с тем, кого и как мы обслуживаем. Исторически нашими главными партнерами были банки. Сегодня число партнеров расширилось до государственных органов, финтехов, технологических компаний, торговых предприятий, розничных продавцов и др. Мы создали мощную платежную экосистему. Этим мы занимаемся как на глобальном уровне, так и в Казахстане", - сказал он.

Роль Mastercard в цифровизации Казахстана

Рафал Трэпка отметил, что Казахстан стремится стать лидером Центральной Азии по цифровизации всех сфер жизни, в том числе развитию цифровой экономики и финтеха.

"Благодаря синергии правительства и частного сектора в стране за последние годы произошел взрывной рост безналичных платежей. В 2022 году объем безналичных карточных транзакций в стране составил 102,8 триллиона тенге, или 99 процентов к ВВП. На этом фоне доля безналичных операций по стране увеличилась до 82,5 процента. То есть Казахстан уже можно назвать "безналичной страной". В крупных городах – Алматы или Астане люди уже почти не пользуются наличными. Такие технологии, как бесконтактная оплата, TaponPhone, цифровые кошельки стали в Казахстане настолько обыденными и частью повседневной жизни миллионов людей, что многие даже их не замечают и могут испытывать неудобства, когда где-то приходиться оплачивать наличными", - сказал он.

По его словам, в этой связи роль Mastercard как международного технологического игрока в развитии и внедрении этих решений в стране признается всеми участниками рынка, коллегами и партнерами.

"На ежедневной основе мы помогаем главным партнерам – банкам развивать многорельсовые потребительские решения. Мир стремительно развивается, постоянно формируются новые сегменты клиентов. Банки стремятся предоставлять им дополнительные возможности для перевода денег и платежей под их меняющиеся запросы и потребности. И мы помогаем им обеспечить эти решения, предлагая гибкую настройку способов оплаты и переводов, в том числе трансграничных переводов", - сказал региональный гендиректор.

Рафал Трэпка подчеркнул, что в долгосрочном плане Mastercard смотрит на Web 3.0 и фокусируется на платежах и продуктах в масштабах страны и взаимодействии с государственными органами по их реализации.

"Речь идет о системе мгновенных платежей, цифровом тенге и open-банкинге. Наша цель – в сотрудничестве с Национальным банком и банками второго уровня «приземлить» эти сервисы в Казахстане. Если говорить о конкретных решениях, то, прежде всего, для наших держателей карт есть технология DigitalFirst или DigitalOnly, которая предполагает полный отказ от использования пластиковых карт, с заменой этих карт токенизированной картой в смартфоне. Для тех, кому карта все же нужна, мы совместно с банками выпускаем карты из биоразлагаемого пластика. Как вы знаете, Mastercard взяла на себя обязательство отказаться от карт из первичного пластика к 2028 году. Есть и карты особой формы для тех, кто плохо видит, так называемая TouchCard, которую, например, мы выпустили совместно с казахстанским банком Altyn", - сказал он.

Развитие решений по туризму и кибербезопасности в Казахстане

Он отметил, что Mastercard выступает ключевым технологическим партнером мировой индустрии путешествий и туризма, предлагая решения, экспертизу и консалтинг как на глобальном, так и на локальном уровнях.

"Наши данные показывают, что туристическая отрасль вернулась к прежним показателям после пандемии коронавируса и люди по всем миру желают больше путешествовать, открывать новые направления и получать бесценный опыт. У Казахстана впечатляющие возможности для развития всех видов туризма, и мы активно сотрудничаем с различными организациями – мэриями городов, национальными компаниями в сфере туризма. Мы предоставляем казахстанским партнерам доступ к нашей платформе DataTourism Insights Platform, что позволяет им использовать аналитику для развития иностранного и внутреннего туризма в стране. Мы также готовы поддержать технологиями и глобальной экспертизой в реализации различных программ и продвигать Казахстан в качестве туристического направления среди 2,3 миллиарда держателей Mastercard в мире через платформу Priceless.com. Уверены, что благодаря нашему сотрудничеству с партнерами из Казахстана туристическая отрасль в стране в скором времени реализует свой огромный потенциал", - сказал он.

Рафал Трэпка подчеркнул, что Mastercard также ориентирована на развитие в Казахстане решений по кибербезопасности.

"Использование биометрии для подтверждения личности уже работает во многих странах и, насколько я знаю, позитивно воспринимается в Казахстане: согласно нашим исследованиям, 30 процентов опрошенных в Казахстане полностью ее поддерживают.

В Казахстане сейчас очень большое поле деятельности и очень много сфер, где можно внедрять как финансовые, так и не финансовые решения Mastercard. Мы активно помогаем развиваться экономике страны и ее людям, потому что мы строим устойчивый мир, в котором может процветать каждый. Так что мы не намерены останавливаться!" - сказал он.

Как отметил региональный гендиректор, Mastercard была и будет важным участником платежной среды Казахстана, наряду с другими локальными и международными игроками.

Выбор Алматы в качестве регионального хаба

"При этом необходимо отметить, что выпуск платежных карт совместно с нашими банками-партнерами является хотя и важной частью нашей деятельности в стране, но не отражает всего многообразия проектов и направлений, над которыми мы сегодня работаем в Казахстане. В настоящее время мы развиваем и планируем внедрять в стране и регионе самые последние инновации, делимся богатым международным опытом, поддерживаем проекты не только по цифровизации экономики, но также в области образования, культуры и др.", - сказал он.

В качестве примера Рафал Трэпка указал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления.

"Это решение было поддержано Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время недавней двусторонней встречи руководства страны c топ-менеджментом Mastercard в Нью-Йорке в рамках визита в США Президента Республики Казахстан. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере развития электронного правительства и цифровой экономики, внедрение инноваций и цифровизации как инструмента повышения эффективности государственного управления, увеличения прозрачности и обеспечения более инклюзивного и устойчивого экономического роста", - сказал он.

По его словам, Mastercard совместно с Национальным банком Казахстана ведет работу по предоставлению экспертной и технологической поддержки в рамках реализации проектов, связанных с национальной платежной системой.

Программа цифрового партнерства Kazakhstan Digital Country Partnership

"Эти и другие инициативы были отражены в рамочном Соглашении, подписанном между министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным и Глобальным руководителем по государственному сектору, исполнительным вице-президентом по стратегическому росту Mastercard Николой Вилла. В рамках этого Соглашения Mastercard при консультативной поддержке министерства намерена разработать и реализовать пятилетнюю программу цифрового партнерства в Казахстане - Kazakhstan Digital Country Partnership", - сказал он.

Рафал Трэпка подчеркнул, что сотрудничество будет включать в себя такие инициативы, как продвижение казахстанской модели GovTech с использованием глобальной сети Mastercard, расширение доступа к финансовым услугам за счет цифровизации платежей в различных сферах (государственных платежей, в сельском хозяйстве, образовании и др.), сотрудничество по продвижению и развитию IT-экспорта, электронной коммерции, цифровизации МСБ, экосистемы финтеха, поддержка программы "умных городов" Казахстана с ключевым акцентом на сектора туризма и городского транспорта, содействие созданию безопасной и устойчивой цифровой экосистемы посредством обеспечения кибербезопасности и противодействия мошенничеству.

"Особое значение стороны будут уделять сотрудничеству по продвижению проектов, связанных с цифровой и финансовой грамотностью различных слоев населения. Посредством заключения Kazakhstan Digital CountryPartnership мы готовы вывести наше сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в Казахстане на новый, более глубокий и всеобъемлющий уровень. Из Алматы мы планируем развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона. Это принесет пользу всем – бизнесу, людям, обществу, стране в целом. Для компаний и предпринимателей мы приносим глобальные передовые технологии, делимся своим международным опытом. Для развития местных специалистов мы обучаем персонал, предоставляем рабочие места, растим профессионалов. Также мы создаём многочисленные обучающие программы для МСБ, студентов вузов, которые завтра также будут работать в разных сферах, откроют свои бизнесы", - сказал он.

Региональный гендиректор добавил, что в итоге это отразится на экономике страны и росте ВВП.

"Другой недавний пример, который я хотел бы привести – это сотрудничество с муниципалитетами крупных городов Казахстана. Например, совсем недавно мы договорились, что Mastercard будет реализовывать проекты в сфере цифровых технологий с мэрией Алматы – крупнейшего мегаполиса Казахстана. Мы определили ряд направлений для сотрудничества, в том числе внедрение инновационных решений в системе безналичной оплаты, также мы предоставим мэрии доступ к нашей цифровой платформе Mastercard Tourism Insights. Алматы является самым популярным туристическим направлением в стране и доступ к нашей платформе позволит анализировать многие данные, что поможет при принятии решений для развития туриндустрии: составить поведенческий профиль туриста, оценить его предпочтения при выборе мест размещения и объектов посещения, наблюдать за загруженностью аэропорта в динамике и многое другое. Это сотрудничество будет способствовать ускорению развития Алматы в направлении SmartCity, созданию комфортной городской среды как для жителей, так и для иностранных гостей, расширению туристического потенциала города", - сказал он.

Как отметил Рафал Трэпка, это лишь несколько свежих примеров работы Mastercard в Казахстане, и он приводил еще больше примеров в интервью в июле этого года.

"Поэтому мы искренне считаем, что наша работа в Казахстане очень нужна и полезна всем, и будет способствовать формированию более открытой, безопасной, эффективной и прозрачной среды для всех участников экономики", - сказал он.

Транспортные решения Mastercard в Казахстане

"Используя наши передовые технологии и мировой опыт, мы реализовали множество проектов в сотрудничестве с транспортными компаниями, национальными перевозчиками, в сфере общественного транспорта по всему Казахстану. Начав в 2015 году работу по внедрению безналичной оплаты в общественном транспорте, когда в алматинском метрополитене была запущена 5-я в мире система бесконтактной безналичной оплаты проезда, Mastercard продолжает внедрять решения для общественного транспорта. В казахстанских городах в сотрудничестве с местными партнерами запускаются проекты по оплате проезда банковскими картами", - сказал он.

По словам Трэпка, проводятся различные акции для держателей карт для популяризации безналичной оплаты в общественном транспорте.

"Например, совместно с Алматинским метрополитеном мы объявили, что до конца 2023 года при оплате проезда в метро с помощью смартфонов и «умных» часов, поддерживающих Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay, к которым привязана карта Mastercard, стоимость проезда составит всего 5 тенге вместо обычных 100 тенге. Подобные акции предоставляют клиентам возможность не только оценить удобство, скорость и безопасность платежей через мобильные устройства с картами Mastercard, но и существенно сэкономить на ежедневных расходах", - сказал он.

Поддержка женских предприятий малого и микробизнеса в Казахстане

Кроме того, как отметил региональный гендиректор, в сотрудничестве с Центром инклюзивного роста Mastercard планируется осуществлять поддержку предприятий малого и микробизнеса, созданных женщинами в Казахстане.

"Также мы постоянно расширяем доступ к своей учебной программе Girls4Tech для детей 8-12 лет по направлению STEM (наука, технология, инженерия, математика), используя комплекс новых творческих образовательных онлайн-ресурсов. Данная программа помогает учителям и родителям вдохновлять школьников на учебу и освоение новых областей знаний на испанском, арабском, польском, французском и других языках. При поддержке Mastercard сделан перевод учебных материалов на казахский язык и теперь на Girls4Tech, который запущен в сотрудничестве с образовательной компанией Scholastic, родители и преподаватели могут скачивать уроки на казахском языке", - сказал он.

Рафал Трэпка добавил, что постоянно проводимые исследования Mastercard раскрывают проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели, и ключевые аспекты, которые необходимо решить, чтобы повысить роль женщин в устойчивой и инклюзивной экономике.