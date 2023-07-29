Mastercard помогает казахстанским банкам наладить сотрудничество с финтех-компаниями - генеральный директор (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Mastercard активно участвует в инициативах, направленных на развитие финтеха в Казахстане.

Об этом сказал в интервью Trend Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии.

"Например, это онлайн-марафон Fintechstars Innovation Day в рамках Astana Finance Days, первый финтех-акселератор для банков в Казахстане Mastercard Sustainable Banking Challenge, который мы провели вместе с Tech Hub МФЦА и Фондом развития интернет-инициатив", - сказал он.

По его словам, этот проект помог казахстанским банкам выстраивать сотрудничество с финтехами. Главными направлениями конкурса стали финансовая инклюзивность, «зеленый» банкинг, внутреннее устойчивое развитие (оптимизация внутренних процессов банка). Лучшие проекты по итогам конкурса получили возможность запустить пилотный проект с банками-партнерами конкурса, получить экспертную поддержку Mastercard и затем масштабировать успешный пилот.

"Во время отраслевых конференций и мероприятий – Astana Finance Days, Almaty Investment Forum, DigitalAlmaty мы представляем нашим партнерам и широкой публике видение Mastercard о том, как цифровизация позволяет трансформировать экономику и общество, создавая возможности для повышения эффективности работы бизнеса и государственных органов и для улучшения жизни людей", - добавил Трэпка.

Вместе с партнерами Mastercard создает яркие продукты, которые отражают индивидуальные предпочтения и интересы держателей карт, а также представляет специальные предложения по картам в различных категориях, включая путешествия, развлечения, шоппинг, гастрономию и т.д.

Кроме того, генеральный директор также коснулся общей деятельности Mastercard в Казахстане. По его словам, Mastercard начала свою деятельность в Казахстане с середины 90-х годов, а в 2012 году открыл офис в Алматы. В прошлом году компания отпраздновала 10-летие своей работы в этой стране.

"Все годы работы в Казахстане Mastercard активно работает с Национальным Банком, банками второго уровня и множеством финтех и прочих организаций. В число банков-партнеров Mastercard входят ведущие банки Казахстана – "AlHilal", "Altyn Bank", "Евразийский банк", "ForteBank", "Halyk Bank", "Jusan", "Kaspi", "Фридом Финанс Казахстан", национальный оператор почтовой связи "Казпочта" и другие. Мы продолжаем подключать новые банки, и много работаем над внедрением новшеств с банками-партнерами", - сказал он.

Генеральный директор также добавил, что главными приоритетами деятельности компании являются увеличение объема эмиссии и повышение оборотов по картам Mastercard, предоставление банкам-участникам полноценного доступа к экспертизе и международному опыту, развитие финансовой доступности в Казахстане и внедрение инновационных продуктов и сервисов.

"Сегодня мы делаем проекты с государственными органами, с финтехами, технологическими компаниями, торговыми предприятиями, в офлайне и онлайне. Кибербезопасность для нас приоритет номер один, мы также много работаем для развития продуктов лояльности, проводим исследования, предоставляем консалтинговые услуги. За эти годы мы сильно расширили предложение для сервисов для премиального сегмента, совсем недавно обновили его. Теперь держатели премиальных карт могут пользоваться не только страховкой, бизнес-залом в аэропорту и консьержем, но и страховать родных и помощников семьи, арендованный автомобиль, пользоваться сервисом fasttrack в аэропортах мира, спецпредложениями в других странах", - отметил он.

Помимо этого Трэпка сообщил, что компания готова помогать всем заинтересованным участникам рынка своим опытом и технологиями. По его мнению, несмотря на взрывной рост безналичных платежей в Казахстане в последние годы, в стране существует очень большое поле для внедрения как финансовых, так и нефинансовых решений.

По его словам, так как большая доля населения Казахстана – молодежь, Mastercard также уделяет много внимания поддержке образования.

"Mastercard расширяет доступ к своей учебной программе Girls4Tech для детей 8-12 лет по направлению STEM (наука, технология, инженерия, математика), которую мы перевели на казахский язык. Компания сотрудничает с крупнейшей в мире молодежной организацией AIESEC, ежегодно проводя стажировки для студентов. Молодые люди не просто получают ценный опыт, но и делают проекты, которые реально развивают бизнес Mastercard в Казахстане. Это помогает реализации человеческого потенциала и развитию лидерских качеств ребят", - сказал он.

Генеральный директор подчеркнул, что Mastercard активно поддерживает ESG повестку.

"Например, одна из наших целей – посадить 100 миллионов деревьев к 2025 году по всему миру, и помочь партнерам развиваться в этом направлении. В Казахстане вместе с Евразийским банком, Eurasian Environmental Fund (EEF) и Управлением зеленой экономики Алматы мы сотрудничаем в части экологических проектов с целью снижения углеродного следа в Алматы. В качестве первого проекта была высажена аллея в рекреационной зоне реки Есентайв города Алматы. Евразийский банк совместно с Mastercard выпустил первую в Казахстане эко-карту, изготовленную из переработанного пластика, которая дает возможность каждому поддержать озеленение и сортировку мусора в стране за счет отчислений от каждой транзакции в природоохранный фонд", - сообщил он.

Кроме того, как сказал Трэпка, за 10 лет компания внедрила в Казахстане много интересных и полезных технологий.

"Например, мы первыми реализовали технологию бесконтактных платежей, когда стало возможным прикладывать карту к терминалу для проведения оплаты. Многие уже и не помнят, что когда-то мы вставляли карту в POS-терминал и вводили PIN-код", - добавил он.

Знаковым проектом также стала бесконтактная оплата проезда в алматинском метрополитене в 2015 году.

"Тогда это был 5-й в мире подобный проект. Мы пошли дальше и стали развивать бесконтактные платежи в форме оплаты гаджетами, смартфонами и часами, роль которых в тот момент быстро росла. Используя возможности глобальной компании, Mastercard помог внедрить в Казахстане Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay", - сказал Трэпка.

По словам генерального директора, это были важнейшие шаги к цифровому будущему, которые помогли еще большему числу казахстанцев получить возможность выбирать наиболее удобный и безопасный для них способ оплаты.

"В ресторане или магазине в Казахстане вы можете увидеть, как официант принимает платеж в своем мобильном телефоне. Этот сервис, когда обычный смартфон становится полноценным POS-терминалом по приему платежей по картам, называется Tap on Phone. Это удобное решение отлично работает для развития безналичной оплаты там, где раньше оплата была возможна только наличными – в маленьких магазинах, на базарах, в парикмахерских, в ателье по ремонту обуви и одежды, цветочных киосках. Tap on Phone приносит пользу всем сторонам – и предпринимателям, и банкам, и держателям карт, способствует формированию более открытой и прозрачной среды для всех участников экономики", - добавил он.

Далее Рафал Трэпка рассказал о сотрудничестве с местными финансовыми учреждениями в Казахстане.

"Во всех странах, где работает Mastercard, в том числе и в Казахстане, мы сотрудничаем с государственными и частными финансовыми организациями для создания цифровой экономики, повышения доступности платежей, выводим на рынок инновационные платежные технологии", - сказал он.

Малый и средний бизнес во многих странах формирует большую часть национальной экономики. По его словам, "Глобально Mastercard" принял и признал задачу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса как одну из своих приоритетных задач и выработал комплексный подход в этом направлении. Это касается и Казахстана.

В качестве примера он рассказал о сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан.

"Пандемия COVID-19 дала мощный толчок развитию онлайн-сервисов во всем мире. И в 2022 году по инициативе Mastercard совместно с BTS Education была создана онлайн Школа электронной коммерции для МСБ, которая получила поддержку Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Цель школы - обучение представителей казахстанского малого и среднего бизнеса основным навыкам ведения бизнеса в онлайне с помощью специально разработанных лекционных и интерактивных материалов", - сообщил генеральный директор.

Онлайн-школа электронной коммерции расположена на LMS-платформе ecommerce.jumysbar.kz. Курсы, которые могут пройти все желающие, сейчас очень актуальны: как открыть интернет-магазин, как подключить онлайн-платежи, как таргетировать рекламу, как вести страницы в социальных сетях, как продавать товары на международных онлайн-площадках, как обеспечивать кибербезопасность и так далее. Как отметил Трэпка, предприниматели и представители МСБ могут обучаться в удобное для них время в онлайн-формате, с возможностью повторения. В ходе обучения предприниматели могут оценить полезность интеграции в свой бизнес платежных технологий Mastercard, например, Card on File, Payment Gateway, Acceptance and Trade и др.

"Вместе с нашими партнерами мы провели образовательные вебинары на темы «Реклама и цифровое продвижение», «От бизнеса к электронному бизнесу», «Электронные платежи» и др. Обучение проводили ведущие независимые эксперты, специалисты из крупных международных компаний, имеющие большой и разносторонний опыт в таких направлениях как интернет-маркетинг, электронная торговля, бухгалтерский учет, управление денежными потоками и т.д. Все вебинары есть в открытом доступе", - добавил он.

Более того, как сообщил Трэпка, Mastercard поддержал акселерационную программу МСБ, победители которой получили финансовую поддержку для развития бизнеса.

"В текущем году мы сделали следующий шаг – подписали Меморандум о взаимопонимании с Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, и сейчас работаем над разработкой образовательных факультативных программ для вузов, которые помогут развивать финансовую грамотность у многих казахстанских студентов, а кому-то – и открыть собственный бизнес", - подчеркнул Трэпка.

Далее генеральный директор сообщил, что Mastercard сотрудничает с администрациями Астаны и Алматы в области развития туризма. Будучи технологической компанией, Mastercard обладает уникальной экспертизой в аналитике данных и может предоставлять партнерам доступ к платформе Mastercard Tourism Insights. Платформа предоставляет целевую аналитику, связанную с мировым туризмом: например, данные по каждому этапу жизненного цикла путешествия, информацию по общему количеству туристов в той или иной географии, количеству дней пребывания, популярным местам бронирования, средней сумме расходов и разные данные по конкурентным туристическим рынкам.

"В сотрудничестве с Центром инклюзивного роста Mastercard и его партнерами будет осуществляться поддержка женских микро-предприятий в Казахстане. И это лишь часть проектов, которые мы реализуем в этой стране", - сказал Трэпка.

Кроме того, он отметил, что Mastercard последовательно работает над тем, чтобы все больше передовых решений были доступны в регионе.

"В Казахстане также была принята стратегия «Цифровой Казахстан», и здесь цели Mastercard и правительства страны полностью совпадают. Мы знаем, что в Азербайджане Центральный банк также принял «Стратегию цифровых платежей на 2021–2023 годы». В Казахстане в долгосрочном плане мы фокусируемся на платежах и продуктах в масштабах страны и взаимодействии с государственными органами для их реализации. Речь идет о трансграничных переводах, системе мгновенных платежей, цифровом тенге и open-банкинге. Наша цель – в сотрудничестве с Национальным банком Казахстана «приземлить» эти сервисы в стране", - сказал он.

Трэпка добавил, что компания также ориентирована на развитие в Казахстане решений по кибербезопасности.

"Использование биометрии для подтверждения личности уже работает во многих странах и, насколько я знаю, позитивно воспринимается в Казахстане: согласно нашим исследованиям, 30 процентов опрошенных в Казахстане полностью его поддерживают", - отметил генеральный директор.

По словам генерального директора, для казахстанских банков есть огромное поле деятельности и много сфер, где можно внедрять как финансовые, так и нефинансовые решения и технологии.

"Финтех-акселераторы, в том числе с нашим участием, помогают разработать новые, необходимые для рынка продукты и сервисы. Мы видим, что активно развиваются мобильные кошельки, финтех-компании, проекты в области искусственного интеллекта, блокчейн-решения, платежные и страховые решения, платформы для инвесторов, проекты для повышения финансовой грамотности, кредитные платформы и др.", - добавил Трэпка.

Он также отметил, что Mastercard работает с таким мощным трендом, как криптовалюты. Казахстанское законодательство позволяет пилотировать и тестировать криптопроекты, и этим уже воспользовались отдельные казахстанские банки. Осенью прошлого года при участии Mastercard, его партнер - Евразийский банк провел первую в Казахстане криптофиатную операцию.

"Казахстан стремится стать лидером региона по уровню цифровизации экономики, и мы с удовольствием поддерживаем эту цель. Мы активно помогаем нашим партнерам в разработке и внедрении проектов, которые расширят предложения инновационных продуктов казахстанцам. Мы верим, что наше сотрудничество будет способствовать формированию более открытой, безопасной, эффективной и прозрачной среды для всех участников экономики", - сказал в заключение генеральный директор.

Mastercard – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии, чья миссия - развивать и усиливать равноправную цифровую экономику, которая приносит пользу всем и повсеместно, делая транзакции безопасными, простыми, умными и удобными. Используя потенциал работы с данными, различными партнерами и вкладывая страсть в свою работу, Mastercard создает инновационные решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и частным компаниям реализовать их самый большой потенциал. Mastercard соединяет более 210 стран и территорий и строит устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.