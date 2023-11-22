В Казахстане планируется увеличение выработки энергии ВИЭ - KEGOC

БАКУ /Trend/ - В Казахстане планируется увеличение выработки энергии возобновляемыми источникам энергии в 2,8 раза к 2030 году до 15 процентов общего производства.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал независимый консультант, бывший директор департамента управления проектами АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) Сергей Катышев на Экономическом форуме СПЕКА 2023 в Баку.

"На декабрь 2022 года в Казахстане было 148 объектов ВИЭ мощностью 2,400 МВ", - подчеркнул он.

В ходе своего выступления Катышев выделил основные энергетические ресурсы стран Центральной Азии. По его словам, наибольшие запасы угля имеются в Казахстане, газа - в Туркменистане, гидропотенциал - в Таджикистане и Кыргызстане.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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