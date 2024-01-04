Азербайджан и Казахстан играют ключевую роль в Среднем коридоре - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан играют ключевую роль в Транскаспийском международном транспортном коридоре (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом сказал в четверг Trend эксперт по Евразии в RANE Мэтью Орр.

"Азербайджан и Казахстан являются ключевыми государствами, без которых этот маршрут не мог бы функционировать", - подчеркнул он.

По его словам, Казахстан - единственная страна в Центральной Азии с подходящей инфраструктурой для осуществления транзита в рамках Среднего коридора.

"В то же время, только Азербайджан имеет необходимый доступ к Каспийскому морю. И Азербайджан, и Казахстан действительно инвестируют в расширение маршрута и, вероятно, будут продолжать это делать", - отметил он.

Он упомянул, что Азербайджан и Казахстан должны направить свои инвестиции в рамках транспортных маршрутов именно на Средний коридор.

"Важным индикатором, который будет определяться в предстоящие годы, станет то, создадут ли Азербайджан и Казахстан надежные механизмы для обеспечения продолжения инвестиций в Средний коридор в целях диверсификации своих экспортных маршрутов", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.