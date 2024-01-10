Состоялось заседание ОДКБ под председательством Казахстана

БАКУ /Trend/ - 10 января состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ под председательством Казахстана.

Как передает в среду Trend, это первое заседание Постоянного совета в 2024 году.

Принимая во внимание председательство Казахстана в Организации с 1 января текущего года, в соответствии с принципом ротации председателем Постоянного совета избран постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Марат Сыздыков.

В ходе заседания был рассмотрен ряд документов, в том числе проект Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2023 г.) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности Организации в период председательства Казахстана.