Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать небо над Йеменом

БАКУ /Trend/ - Казахстанским авиакомпаниям было рекомендовано облетать небо над Йеменом.

Как передает в субботу Trend, соответсвующую рекомендацию направила авиакомпаниям Авиационная администрация Казахстана.

"На основании результатов проведенной оценки, Авиационной администрацией направлены соответствующие рекомендации авиакомпаниям Казахстана о неосуществлении полетов воздушных судов над воздушным пространством Йемена", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. По нескольким городам были нанесены авиа и ракетные удары.

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