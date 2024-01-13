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Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать небо над Йеменом

Казахстан Материалы 13 января 2024 12:18 (UTC +04:00)
Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать небо над Йеменом

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстанским авиакомпаниям было рекомендовано облетать небо над Йеменом.

Как передает в субботу Trend, соответсвующую рекомендацию направила авиакомпаниям Авиационная администрация Казахстана.

"На основании результатов проведенной оценки, Авиационной администрацией направлены соответствующие рекомендации авиакомпаниям Казахстана о неосуществлении полетов воздушных судов над воздушным пространством Йемена", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. По нескольким городам были нанесены авиа и ракетные удары.

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