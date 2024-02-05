AsstrA планирует расширить присутствие в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Швейцарская международная транспортно-логистическая компания AsstrA - Associated Traffic AG планирует открыть офисы в еще нескольких городах Казахстана.

Об этом сказала Trend директор AsstrA в Казахстане Рамиля Ахметова.

"У нас есть амбициозные планы по развитию AsstrA в Казахстане, в частности это касается расширения сети офисов. К примеру, в планах открытие представительств в Актау и Астане. Наши усилия направлены на увеличение заказов, расширение клиентской базы, особенно в индустриальной проектной логистике", - сказала она.

По словам Ахметовой, компания также активно развивает партнерскую сеть для обеспечения складских территорий.

"Так как AsstrA - международная компания, мы мыслим в межгосударственных масштабах, понимая, что для эффективной, бесперебойной логистики необходимо взаимодействие экспертов и представителей разных регионов. Поэтому стратегия развития включает в себя также укрепление нашего присутствия на региональных рынках Кавказа, развитие офисов в Баку и Тбилиси", - сказала она.

Как отметила Ахметова, компания продолжит активное развитие профессиональных навыков и повышение квалификации сотрудников.

"Наша цель - внести значительный вклад в успешное развитие AsstrA в Казахстане и сопредельных регионах", - добавила директор AsstrA в Казахстане.