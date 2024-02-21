Казахстан примет участие в министерской конференции ВТО в феврале

БАКУ /Trend/ - Казахстанская делегация примет участие в 13-й Министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает в среду Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"Казахстанскую делегацию на конференции возглавит министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев", - подчеркнул он.

По его словам, ожидается, что на предстоящем мероприятии страны-члены ВТО рассмотрят вопросы реформирования этой мировой организации, а также введение в действие и практическую реализацию министерских решений и соглашений, принятых по итогам 12-й Министерской конференции, прошедшей 12-17 июня 2022 года в Женеве (Швейцария) под председательством Казахстана.

Отметим, что в период с 26 по 29 февраля 2024 года в Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдет 13-я Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) под председательством Объединенных Арабских Эмиратов.

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