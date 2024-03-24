Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном значительно вырос

БАКУ /Trend/ - По итогам первых двух месяцев текущего года Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Узбекистана, чей взаимный товарооборот превысил $500 млн, говорится в сообщении Агентства статистики Узбекистана, передает Trend.

Согласно данным Агентства, в январе–феврале 2024 года внешнеторговый оборот в стране составил $9,9 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на $940,3 млн или на 10,5%.

На сегодняшний день Узбекистан поддерживает торговые связи со 151 страной мира. Основным торговым партнером страны остается Китай, чей оборот с Узбекистаном составил $2,1 млрд (21,5% от общего объема). На втором месте по данному показателю находится Россия с объемом в $1,76 млрд (17,8%). Тройку лидеров закрывает Казахстан с торговым оборотом в размере $581 млн (5,9%).

В структуре общего товарооборота Узбекистан экспортировал товаров в Казахстан на сумму $166,2 млн, а импортировал товары на сумму $415,3 млн.