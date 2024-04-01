Инфляция продолжила снижение в Казахстане

АСТАНА /Trend/ - Инфляция в марте 2024 года в Казахстане в годовом исчислении составила 9,1 процента (в феврале 2024 года – 9,3 процента).

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Бюро национальной статистики, цены на платные услуги в годовом исчислении повысились на 13,2 процента (в феврале – 12,8 процента), непродовольственные товары – на 8,2 процента (в феврале – 8,5 процента), продовольственные товары – на 6,9 процента (в феврале – 7,4 процента).

В региональном разрезе в марте 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в десяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (10,8 процента), Мангистауской (10,1 процента) и Павлодарской (9,8 процента) областях.

Кроме того, месячная инфляция в Казахстане в марте снизилась до 0,7 процента (предыдущий месяц – 1,1 процента).

За месяц уровень цен платных услуг вырос на 1,1 процента, продовольственных товаров – на 0,6 процента, непродовольственных товаров – на 0,5 процента.