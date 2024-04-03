Спецслужбы Казахстана и России находятся в постоянном контакте - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Спецслужбы Казахстана и России находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере.

Как передает в среду Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на встрече c секретарями Советов безопасности государств – членов ШОС в Астане.

"Недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия. Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. Теракт в Подмосковье решительно осуждается всем мировым сообществом, в том числе странами, представленными вами сегодня. Совет Безопасности ООН подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех виновных и важность международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Главное – сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе", - подчеркнул Токаев.

По его словам, за прошлый год в мире было отмечено 183 региональных и локальных конфликта, число которых выросло почти на 30 процентов.

"Это наивысший показатель за последние три десятилетия. Эксперты считают, что разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий. На этом фоне усиливается угроза международного терроризма", - добавил он.

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