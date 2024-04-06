Казахстан и Узбекистан увеличили взаимный срок пребывания граждан на территории друг друга

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года".

Как передает в субботу Trend, протокол предусматривает упрощенный порядок пребывания граждан государств сторон на их территориях.

Так, граждане государства одной стороны, независимо от постоянного места жительства въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой стороны, если период их пребывания не превышает 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы государства другой стороны, суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной регистрации) на основании документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство, перечень которых установлен в приложениях к протоколу.

Кроме того, в случае пребывания гражданина государства одной стороны на территории государства другой стороны свыше 30 (тридцать) календарных дней указанный гражданин обязан получить разрешение на временное проживание (встать на временную регистрацию) в компетентных органах государства стороны пребывания в соответствии с законодательством государства стороны пребывания.

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