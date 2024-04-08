Токаев поручил срочно обеспечить восстановление разрушенного из-за стихийного бедствия жилья

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру промышленности и строительства Канату Шарлапаеву срочно обеспечить восстановление разрушенного из-за стихийного бедствия жилья.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, соответствующее поручение Касым-Жомарт Токаев дал в ходе встречи с министром.

Кроме того, глава государства также был ознакомлен с приоритетными планами министерства по оказанию помощи людям, пострадавшим от паводков.

Было отмечено, что в настоящий момент завершается утверждение стоимости проектно-сметной документации для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Отметим, что с начала паводкового периода в Казахстане спасено 75 982 человека, из них 18 681 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 7 203 человека, из них 2 794 ребенка.

На данный момент подтопленными остаются 3 745 частных жилых домов, 421 придворовая территория в семи областях (Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, ВКО, Северо-Казахстанской, Павлодарской).

В аварийно-спасательных работах задействованы 16 375 человек, более 1 600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавсредство, 15 воздушных судов.