"Росатом" о возможном участии в строительстве АЭС в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Одним из перспективных направлений возможного сотрудничества российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" с Казахстаном является сооружение атомной электростанции в этой стране.

Об этом сказали во вторник Trend в госкорпорации.

"Это амбициозная задача, предусматривающая, по сути, преобразование национальной экономики", - сказали в "Росатом".

Было отмечено, что сооружение АЭС могло бы стать двигателем стратегического партнерства между сторонами на десятилетия вперед.

"Насколько нам известно, "Росатом" вошел в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий АЭС, сформированных казахстанскими партнерами. Мы готовы к любым форматам реализации проекта сооружения АЭС, в наибольшей степени отвечающим интересам казахстанской стороны", - отметили в госкорпорации.

Напомним, что 1 сентября 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране пройдет референдум в связи со строительством атомной электростанции.

"В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал он.

После этого Казахстан представил список компаний, которые претендуют на поставку технологий для первой в стране атомной электростанции. Это - китайская CNNC с реактором HPR-1000, южнокорейская KHNP c реактором APR-1400, французская EDF с реактором EPR-1200, а также российский "Росатом" c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000.