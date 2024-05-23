Генсек ООН посетит саммит ШОС в Астане

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Аканом Рахметуллиным подтвердил своё участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, которое состоится 3-4 июля в Астане, передает Trend.

Визит Антониу Гутерриша в столицу Казахстана пройдет в рамках его поездки по странам Центральной Азии.

Акан Рахметуллин завершил свою миссию в качестве постоянного представителя Казахстана при ООН и теперь занимает пост первого заместителя министра иностранных дел. Генеральный секретарь ООН поздравил Рахметуллина с новым назначением, отметив его значительный вклад в совместную работу и достижения общих целей.

Антониу Гутерриш особо подчеркнул роль Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в проведении эффективной и сбалансированной внешней политики, добавив, что Казахстан неизменно ассоциируется с миром.

Акан Рахметуллин выразил благодарность Генеральному секретарю ООН за постоянную поддержку Казахстана на самом высоком уровне и отметил значительный вклад Гутерриша в глобальные вопросы мира и развития.