Представитель ИКАО прибыл в Казахстан для участия в расследовании авиакатастрофы близ Актау

АСТАНА /Trend/ - Представитель Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) прибыл в Казахстан для участия в расследовании авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) близ города Актау, совершавшего рейс Баку-Грозный.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

"29 декабря в город Актау по поручению генерального секретаря ИКАО прибыл аккредитованный наблюдатель — руководитель секции расследования авиационных происшествий Тормодур Тормодсон.

ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования и задействованности заинтересованных государств.

Таким образом, все 17 международных экспертов находятся в городе Актау", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).