Франция готова облегчить выдачу виз гражданам Кыргызстана

2 августа 2017 10:25 (UTC+04:00)

Франция готова облегчить выдачу виз гражданам Кыргызстана, если республика ускорит выдачу загранпаспортов с биометрическими данными. Об этом в ходе посещения павильона Кыргызстана на «ЭКСПО-2017» в Астане сообщил председатель межпарламентской группы дружбы «Франция - Центральная Азия», французский сенатор Ив Поццо ди Борго, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Торгово-промышленной палаты КР.

«Мы готовы к обсуждению ситуации с облегчением визы для граждан Кыргызстана, но для этого руководству страны необходимо ускорить процесс выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Решение этого вопроса повысит доверие Евросоюза к Кыргызстану и обеспечит безопасность самой страны, что очень важно в связи с существующими угрозами и вызовами нынешнего времени»,- сказал французский сенатор.

Также Ив Поццо ди Борго подчеркнул, что Кыргызстан является привлекательной туристической страной.

Отметим, что делегация сенаторов Франции посетила павильон Кыргызстана на «ЭКСПО-2017» на днях.

Генеральный комиссар павильона КР, президент Торгово-промышленной палаты Марат Шаршекеев проинформировал гостей об энергетическом потенциале Кыргызстан, перспективных инвестиционных проектах в гидроэнергетике, в частности рассказал о задачах проекта «Таза коом», об экспортном потенциале и других перспективных направлениях экономики Кыргызстана.

«Основным видом энергии для Кыргызстана является гидроэнергетика, которая является как экологичной, так и возобновляемой. Также имеется большой потенциал развития солнечной и ветрянной энергетики. Наши бизнесмены готовы к налаживанию партнерских отношений с Европой, нужно только рассмотреть вопрос облегчения визового режима», – подчеркнул Шаршекеев.

Далее гостей павильона Кыргызстана ознакомили с культурой и традициями кыргызского народа, туристическим потенциалом и окружающей средой горного края.

В заключение своего визита гости оставили свои отзывы в книге пожеланий павильона Кыргызстана.

Azernews Newspaper
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