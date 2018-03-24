В Кыргызстане обсудили вопросы по реализации техрегламентов ЕАЭС на территории страны

В Доме правительства состоялась встреча по реализации технических регламентов Евразийского экономического союза на территории Кыргызстана, сообщает Kabar.

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Санжар Муканбетов отметил, что на сегодня среди представителей государственных органов, предпринимательского сектора и экспертного сообщества имеет место расхождение мнений о соотношения актов национального законодательства КР с актами, входящих вправо ЕАЭС.

«В частности, это касается сфер технического регулирования и применения санитарных и фитосанитарных мер, а также по вопросам правотворчества и правоприменения в этих сферах в свете участия республики в ЕАЭС», — сказал он.

Муканбетов отметил, что на сегодня действуют 37 технических регламента ЕАЭС, единые санитарные требования ЕАЭС, единые ветеринарные требования ЕАЭС, единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС, а также иные акты ЕЭК в сферах техрегулирования и применения санитарных и фитосанитарных мер.

«Вместе с тем, есть отдельные вопросы, решения которых требуют особого внимания. Среди них – внутригосударственное согласование проектов технических регламентов ЕАЭС, регистрация деклараций о соответствии единой формы ЕАЭС в уполномоченных госорганах КР, ветеринарно-санитарная экспертиза, требования по обеззараживанию продукции и объектов, проведение периодического технического осмотра транспортных средств, модернизация лабораторной инфраструктуры, введение временных СФС мер», — сказал вице-премьер-министр.

По итогам обсуждений было рекомендовано поручить министерствам усилить работу по реализации технических регламентов ЕАЭС.

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