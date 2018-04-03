Президент Кыргызстана принял отставку министра юстиции

БАКУ /Trend/ - Уран Ахметов освобожден от занимаемой должности министра юстиции Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Урана Ахметова.

СМИ Кыргызстана сообщают, что министра неоднократно критиковали в парламенте. Последний скандал разгорелся, когда Уран Ахметов был уличен в предоставлении документов с ошибками. Однако, несмотря на это в отставку Ахметов подал по собственному желанию.

До вступления в должность министра, Уран Ахметов также работал заведующим сектором по взаимодействию с судебными органами отдела правового обеспечения аппарата правительства, а также экспертом отдела правового обеспечения аппарата президента Кыргызстана.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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