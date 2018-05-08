На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение

8 мая 2018 08:32 (UTC+04:00)

На кыргызско-китайской границе произошло землетрясение. Об этом, как передает Кабар, сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

«По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР 8 мая в 06:44 по местному времени на границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение с силой в эпицентре 5 баллов», - говорится в сообщении.

В селе Торгуарт Нарынской области интенсивность толчков составила 2,5 балла.

По предварительным данным жертв и разрушений нет.

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