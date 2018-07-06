На кыргызско-таджикской границе задержали 20 тонн сельхозпродукции

На кыргызско-таджикской границе задержали грузовик с контрабандной сельхозпродукцией, сообщает Sputnik Кыргызстан пресс-служба Государственной таможенной службы.

Груз задержан в Баткенской области. Таможенники остановили машину марки DAF, в которой перевозили 20 тысяч 800 килограммов сельхозпродукции без таможенного оформления.

Среднерыночная стоимость нелегальных продуктов составила 166 тысяч 400 сомов. Данный товар был незаконно перемещен через кыргызско-таджикский участок государственной границы вне зоны таможенного контроля. При этом не уточняется, въезжала машина на территорию Кыргызстана или выезжала.

Материалы дела переданы в прокуратуру Баткенской области для принятия решения в соответствии с законодательством.

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