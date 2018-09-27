Сооронбай Жээнбеков примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе

27 сентября 2018 15:56 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел в город Душанбе Республики Таджикистан для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы государства.

Ожидается, что глава государства на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков сегодня рано утром прибыл в Бишкек из Нью-Йорка, где находился с рабочим визитом 24–26 сентября и принимал участие в Общих дебатах 7 3-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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