В Кыргызстане реализовали девять инвестпроектов на $28,2 млн

22 января 2019 12:14 (UTC+04:00)

В Кыргызстане в 2018 году заработали девять инвестиционных проектов на 28,2 миллиона долларов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По его словам, благодаря проектам создали 400 рабочих мест и уплатили 3 миллиона сомов налогов.

Большая часть инвестиций пришла из Китая. Есть проекты с инвесторами из Узбекистана, Турции и Индии.

«Агентство работает с 2014 года, и сегодняшние результаты только первые. Инвестиционные проекты реализуются долго. Например, сейчас мы работаем над 21 проектом. Ожидаем запуска семи из них в 2019-м. Сейчас они на стадии строительства», — отметил Адилбек уулу Шумкарбек.

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