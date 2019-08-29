Посол Казахстана Карим Кокрекбаев завершил свою дипмиссию в КР

29 августа 2019 16:50 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков принял посла Казахстана в КР Карима Кокрекбаева в связи с завершением его дипломатической миссии.Об этом сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Как сообщает ведомство, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в КР 12 июля т.г. и 8-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета.

Отдельное внимание было уделено подготовке предстоящего осенью т.г. государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан.

Министр Ч.Айдарбеков поблагодарил посла К.Кокрекбаева за плодотворную работу и личный вклад в развитие кыргызско-казахстанских отношений, пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

В свою очередь, посол К.Кокрекбаев выразил признательность за совместное продуктивное взаимодействие в период его дипломатической службы в Кыргызстане.

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