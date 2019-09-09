Профильный комитет ЖК одобрил кандидатуру К.Исакова на пост главы Минобразования

БАКУ/Trend/-Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению одобрил кандидатуру Каныбека Исакова на должность министра образования и науки, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Исаков с 2011 года является ректором Ошского государственного университета.

Кандидата в Комитете представила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Для назначения на должность министра образования и науки его кандидатуру 6 сентября внес премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку.

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