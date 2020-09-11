На Иссык-Куле произошло землетрясение силой 4 балла

В Иссык-Кульской области 11 сентября произошло землетрясение силой в эпицентре 4 балла, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в сёлах Подгорное и Кызыл-Суу Джети-Огузского района и городе Каракол - 3 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.