Жогорку Кенеш утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра Кыргызстана

Жогорку Кенеш утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны. Депутаты также утвердили программу, структуру и состав правительства, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Садыр Жапаров сообщил, что и.о. вице-премьер-министра Эркин Асрандиев отказался от своей должности.

Также в новом правительстве не будет Кашкара Джунушалиева, который занимал пост главы МВД.