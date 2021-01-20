Корейскую логистическую компанию пригласили инвестировать в Кыргызстан

Чрезвычайный и полномочный посол КР в Республике Корея Динара Кемелова встретилась с президентом и председателем логистической компании «ULP» Юн Сон Бэком и Жо Жэ Уиком, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщили в пресс-службе МИДа, в ходе встречи стороны обсудили вопросы текущего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей.

Посол предложила инвестировать в туристическую инфраструктуру в регионах, строительство торгово-логистических центров, а также создание совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной экологически чистой продукции.

В свою очередь, президент «ULP» отметил, что компания имеет большой опыт в сфере логистики и предоставлении туристических услуг. Он отметил, что в 2020 году компания завершила строительство этногородка в Иссык-Кульской области и заверил, что в ближайшее время намерен посетить Кыргызстан.