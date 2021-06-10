До конца 2023 года в Кыргызстане создадут единый государственный центр переработки данных. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщила заместитель министра цифрового развития Асель Кененбаева, передает Trend.

Она сказала, что сейчас ведется разработка техзадания, уже определены основные и резервные центры.

«По результатам тендера мы определим поставщика. Финансирование будет со стороны Всемирного банка», - сказала Кенебаева и отметила, что сумма проекта будет определена после проведения тендера.