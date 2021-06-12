Посол КР в США встретился с и.о.первого заместителя помощника Госсекретаря США

Посол Кыргызстана в США и Канаде Бакыт Аманбаева встретился с Исполняющим обязанности Первого заместителя помощника Государственного секретаря/Главой Бюро Государственного департамента США по Южной и Центральной Азии Д.Томпсоном. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе беседы Аманбаев проинформировал американскую сторону о политических изменениях, произошедших в Кыргызстане за последние годы. Он отметил, что главная цель нынешней власти - утверждение демократических ценностей в Кыргызстане и верховенства права. В своем заявлении он отметил, что впервые в истории Кыргызстана с момента прихода к власти нового правительства президентские выборы прошли очень чисто и справедливо. Посол отметил, что самые большие проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир, — это глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и пандемия, в связи с чем Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Соединенными Штатами в указанных направлениях.

Стороны также обменялись мнениями о путях активизации двусторонних отношений между Кыргызстаном и США. Аманбаев подчеркнул важность сотрудничества по возвращению украденных из Кыргызстана активов и возобновления образовательных программ для студентов и преподавателей.

Томпсон отметил, что США внимательно следят за ситуацией в Кыргызстане, выразил готовность к конструктивному сотрудничеству во всех сферах включая пост-ковидное экономическое восстановление, а также предоставление вакцин от COVID-19 через программу COVAX.

В ходе переговоров американская сторона проинформировала кыргызскую сторону о том, что в вопрос возобновления всех образовательных программ в ближайшее время рассматривается.