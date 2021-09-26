За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 7 тыс. 266 человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 7 тыс. 266 человек, сообщают в Республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их данным, из них первой дозой вакцинировано 3 тыс. 891 человек, второй – 3 тыс. 375.

В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 802 тыс. 841 человек, второй дозой – 597 тыс. 676.