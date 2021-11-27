В Кыргызстане объявлен день тишины перед парламентскими выборами

В Кыргызстане в предверии выборов депутатов в Жогокру Кенеш (парламент) настал день тишины. Предвыборная агитация кандидатов завершилась сегодня утром, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В этот день политические партии не имеют права проводить агитационную кампанию.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 28 ноября 2021 года. Согласно Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 апреля 2021 года, новый состав Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе. Так, 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Всего открыто 2494 избирательных участка, из них 59 зарубежом и 2435 на территории страны.

В окончательный список избирателей по Единому избирательному округу включены 3 703 420 избирателей, из них 84 128 избирателей включены в списки избирателей на избирательных участках, образованных зарубежом.

По Одномандатным избирательным округам количество избирателей составило: 3 619 292 (без учета избирателей, зарегистрированных зарубежом).

Всего в выборах принимают участие 21 партия.