Кыргызстан и Индия обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с Государственным министром иностранных дел и культуры Республики Индия Минакши Лекхи, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития кыргызско-индийских отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах, сообщает пресс-служба кабмина.

«За 30 лет дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Индией налажен хороший политический диалог и имеется глубокое взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество во всех сферах взаимодействия. Выражаю надежду, что Ваш визит внесет весомый вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и дружбы между нашими странами», - отметил Акылбек Жапаров.

В свою очередь, Минакши Лекхи отметила готовность Республики Индии к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и углублению отношений, основанных на общих интересах, во благо двух народов.